واردات مصر من الهواتف المحمولة تسجل 20 ألف دولار فقط فى يناير الماضى

كتب: مدحت عادل

واصلت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة مستواها النزولى في بدياة العام الجاري، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث رصدت البيانات تراجع الواردات المصرية من أجهزة المحمول للأفراد لتصل إلى 20 ألف دولار فقط في شهر يناير الماضي، بينما كانت 262 ألف دولار في شهر يناير عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 242 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى تراجع كبير في قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة خلال تسعة أشهر من العام الماضي 2023، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية نحو مليوني و845 ألف دولار في الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 341 مليونا و122 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022 ، بتراجع بلغت قيمته نحو 338 مليونا و277 ألف دولار.

وفى شهر يناير الماضي، سجلت قيمة الواردات تراجعا بنسبة 25.3٪، حيث بلغت 5.54 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، مقابل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مدفوعة بتراجع واردات بعض السلع ومن بينها واردات القمح وتراجعت بنسبة 41.8%، يليها واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 43.6%، ثم أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.9%، وأخيراً واردات الذرة بنسبة 15.1%.