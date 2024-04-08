"نقابة الصيادلة": لا خسائر بشرية فى حريق النادى البحرى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، عدم وجود خسائر بشرية أو اصابات نتيجة اندلاع حريق هائل فى أرض النادى البحرى لها بمنطقة سابا باشا.

وأعلن نادي المهندسين بالإسكندرية، تقديم كافة سبل المساعدة لنقابة الصيادلة و مجلس الدولة على أحداث حريق سابا باشا

وقدم مجلس إدارة نادي المهندسين بالاسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي للزملاء بكلاً من نادي قضاة مجلس الدولة و نادي نقابة الصيادلة كل المواساة لأحداث الحريق التي نشبت بناديهما على كورنيش سابا باشا، وأكد مجلس النادي أن إدارة و أمن النادي كل العون لمساعدة فريق الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

وقال الدكتور محمد هشام سعودي إن نادي المهندسين مستمر في عمله واستقبال المهندسين وأسرهم.