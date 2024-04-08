حريق هائل يلتهم نادي الصيادلة على كورنيش الإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية - أحمد الزغبي

اندلع منذ قليل حريق هائل داخل مقر نادى الصيادلة على كورنيش الإسكندرية، وتحاول الحماية المدنية السيطرة على النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمقر نادى نقابة الصيادلة بطريق الكورنيش في منطقة سابا باشا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الرمل أول، إلى موقع البلاغ رفقة قوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص نشوب حريق بمقر النادى المشار إليه وجار التعامل مع النيران ومحاصرتها.



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