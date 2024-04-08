نائب محافظ الجيزة يتفقد جاهزية المخابز والمستشفيات بمنشأة القناطر للعيد

كتبت - مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الإثنين، مستشفى مبارك المركزى للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



واطمئن نائب المحافظ على استعداد المستشفى لاستقبال أى حالة طوارئ ووجود الأطباء بكافة التخصصات مع توافر الأدوية وكافة المستلزمات العلاجية.



وتابع نائب المحافظ سير العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والعمليات والصيدلية، موجهًا بضرورة تواجد طواقم عمل مستمرة خلال فترة العيد لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفورى معها وتقديم الخدمات الطبية اللائقة واللازمة للمواطنين.



وتفقد النائب عددًا من المخابز البلدية للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أى مخالفات من قبل مسؤولى وأصحاب المخابز.

وشدد النائب على الالتزام بأسعار وأوزان الخبز، موجهًا مسؤولى مديرية التموين والمدينة بالمتابعة الميدانية اللحظية مع اتخاذ الأجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز غير الملتزمين.



وتفقد نائب محافظ الجيزة منافذ بيع السلع الاستراتجية ومستودعات الأنابيب للتأكد من الحصص المنصرفة للمستودعات والإلتزام بالأسعار المحددة.



واختتم النائب جولته بتفقد حديقة النيل بمدينة منشأة القناطر للاطمئنان على جاهزية الحديقة للاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ورافق نائب المحافظ محمد عبد الراضى رئيس مركز منشأة القناطر، ومديرى إدارات الصحة والتموين بمنشأة القناطر.