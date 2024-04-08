اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع أكثر من 90 فى غرق مركب قبالة سواحل موزمبيق

الإثنين، 08 أبريل 2024 12:11 ص
مصرع أكثر من 90 فى غرق مركب قبالة سواحل موزمبيق مركب
وكالات

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قضى 90 شخصا على الأقل فى غرق مركب صيد مكتظ كان يتم استعماله كعبّارة قبالة الساحل الشمالى لموزمبيق، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، وأفاد مسئولون أن القارب الذى كان يحمل حوالى 130 شخصا واجه مشاكل أثناء محاولته الوصول إلى جزيرة قبالة إقليم نامبولا.

وقال وزير الدولة لإقليم نامبولا (شمال) خايمى نيتو، لأن القارب كان مكتظا وغير مناسب لنقل الركاب انتهى به الأمر إلى الغرق... فقد 91 شخصا حياتهم.

وأضاف أن من بين الضحايا عددا كبيرا من الأطفال، وعثر عناصر الإنقاذ على خمسة ناجين ويبحثون عن المزيد، لكن ظروف البحر جعلت العملية صعبة.

وأوضح نيتو أن معظم الركاب كانوا يحاولون الهروب من البر الرئيسى بسبب الذعر الناجم عن معلومات مضللة حول تفشى الكوليرا.

وسجلت الدولة الواقعة فى جنوب إفريقيا، وهى واحدة من أفقر بلدان العالم، ما يقرب من 15 ألف حالة إصابة بالمرض الذى ينتقل عن طريق المياه و32 وفاة منذ أكتوبر، وفقا للبيانات الحكومية.

ونامبولا هى المنطقة الأكثر تضررا، فقد سجلت فيها ثلث جميع الحالات، وقال المسؤول إن فريق تحقيق يعمل على تحديد أسباب كارثة القارب.







موزمبيق

مركب موزمبيق

حادث موزمبيق

مركب




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