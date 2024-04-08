محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير مسجد الصحابة ويكرم حفظة القرآن الكريم

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير وتجديد ورفع كفاءة مسجد الصحابة بالسوق القديم بشرم الشيخ، وذلك طبقا لمعايير MITA للسعادة Magic in The Air، ويشار إلى أن معايير MITِA تعتبر أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في مجالات توجيه التأثيرات النفسية لعناصر كل منشأة أو وجهة تتعامل مع البشر لخلق حالة نفسية من السعادة تتسبب في ارتباط عاطفي بالمكان وعناصره.

وتقوم هذه الخدمات على دراسة وقياس وتصميم أكثر من 20 عنصرا من عناصر المكان لتحول البيئة الطاردة لبيئة ترحيبية ثم تصل بها لبيئة جاذبة تفاعلية.



ومن أهم هذه العناصر: الإضاءة والصوتيات والتصميم المعماري والأعمال الفنية والبصرية والموسيقى والمنحوتات والرائحة المميزة للمكان والمساحات الخضراء والمسطحات المائية.

وأدي محافظ جنوب سيناء ومرافقوه صلاة العشاء والتراويح بعد افتتاح المسجد، وشهد المحافظ احتفال مديرية الأوقاف بالمحافظة بليلة القدر، وكرم أوائل حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة.

وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد عبد الحليم، والطالب عبد الحليم محمود من حفظة القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف كلمة أشاد فيها بجهود محافظ جنوب سيناء في إعمار المساجد بالمحافظة وفي إقامة مسابقة القرآن الكريم سنويا بالتعاون مع وزارة الأوقاف، في المناسبات الدينية المختلفة لحرصه علي حفظ القرآن الكريم والمداومة عليه، وأشار غيط إلى أن المحافظ قد وجه بمضاعفة مكافأة حفظة القرآن الكريم كاملا من مبلغ 1500 جنيه إلي مبلغ 3000 جنيه، وبلغت إجمالي المكافآت حوالي 242 ألف جنيه، وأوضح غيط أن إجمالي المتقدمين للمسابقة من أبناء المحافظة 1151 متسابقا إجمالي المتميزين منهم 623 متسابقا.

وفي كلمة محافظ جنوب سيناء توجه بالشكر لكل المساهمين في رفع كفاءة المسجد التي شملت أعمال صيانة وتجديد وإضاءة وفرش سجاد، ولفت المحافظ إلي تطوير ساحة المسجد والمنطقة المحيطة بالمسجد والمركز الاسلامي الثقافي الملحق بالمسجد،د كونه مزارا رئيسيا هاما لجميع الشخصيات الهامة ورؤساء الجمهوريات الذي يزورون شرم الشيخ ، وايضا جميع البرامج السياحية وطالب رجال الأعمال بمنطقة السوق القديم برعاية المسجد والتعاون مع مجلس الإدارة لاجراء اعمال الصيانة الدورية ورفع الكفاءة باستمرار.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه سعيد جدا بحضوره وسط حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة وخاصة الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات، ووجه الشكر للأوقاف وجميع الأئمة والمحفظين وقرر صرف مكافات مالية فورية لعدد 28 شيخ تشجيعا وتقديرا لجهودهم.

شهد الاحتفال مع محافظ جنوب سيناء اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء أحمد سرحان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ اسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، و لفيف من ائمة ومشايخ الاوقاف، وجمع غفير من أهالي مدينة شرم الشيخ.



احتفالية ليلة القدر



افتتاح أعمال تطوير مسجد الصحابة



تكريم احد حفظة القران



تكريم احدى الحافظين للقران