محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مسجد الصحابة بالسوق القديم

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أجرى اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية تابع فيها أعمال تطوير وصيانة مسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ.

وأشار المحافظ ان الأعمال تشمل صيانة المسجد من الداخل والخارج، والفرش والإنارة بالاضافة لاعمال الصيانة الخارجية للمسجد، وصيانة النافورة واللاند سكيب.

وشدد المحافظ علي الحفاظ على المظهر التراثي للمسجد حيث انه مزار هام لكافة ضيوف المحافظة بالإضافة إلى أنه مزار رئيسي في كافة البرامج السياحية بشرم الشيخ من مختلف الجنسيات، لافتا ان افتتاح أعمال التطوير سيتم افتتاحها في ليلة القدر حيث سيتم به تكريم حفظة القران الكريم من أبناء المحافظة .

وفي نفس السياق تفقد المحافظ أعمال التطوير بالسوق القديم وخاصة مصر القديمة مشددا علي الالتزام بالتعليمات الصادرة بالمواعيد المقررة لدخول السيارات للسوق مساء لافساح الطريق لرواد وزوار السوق القديم.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد شعير شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد غيط مدير عام اوقاف جنوب سيناء، مستشاري المحافظ.