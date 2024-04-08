محافظ جنوب سيناء يشهد إفطار الأسرة السيناوية بمشاركة 1000 فرد من كل الطوائف

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، مائدة إفطار الأسرة السيناوية السنوية، بمشاركة 1000 فرد يمثلون جميع طوائف المجتمع السيناوي، والتي نظمتها محافظة جنوب سيناء، تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، بالحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ.

شهد المأدبة مع محافظ جنوب سيناء، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن، وأعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وممثلي عن الأوقاف والكنيسة، وعواقل ومشايخ المحافظة، والمستثمرين ورجال الاعمال، وممثلي المرأة البدوية، والقومي للمرأة، والشباب، والعمال، وذوي الهمم.



وقال المحافظ إن الغرض من إقامة المأدبة، هو ترسيخ مبدأ الأسرة، والوحدة الوطنية، مؤكدا علي حرصه على أن تضم المأدبة كافة فئات وطوائف المجتمع السيناوي، وأيضا أسر الشهداء من أبناء سيناء.

وأكد أن وحدة المجتمع السيناوي هي أهم ما تميزه، مشيدا بدور أهالي سيناء في المساهمة بشكل إيجابي في خطة التنمية التي تجري على أرض المحافظة، لافتا إلى أن المرأة تعد نموذجا فريدا في العمل والإنتاج.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الحضور، ومواطني المحافظة بحلول عيد الفطر المبارك.



الافطار



الحضور فى الافطار



جانب من الافطار



محافظ جنوب سيناء



