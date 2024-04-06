اليوم السابع
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أهالي منشية الصدر ينظمون أطول مائدة بحى شعبى.. 1000 متر

السبت، 06 أبريل 2024 09:20 م
أهالي منشية الصدر ينظمون أطول مائدة بحى شعبى.. 1000 متر جانب من الافطار
كتب محمد أسعد

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نظم أهالي منطقة منشية الصدر بالوايلي أطول مائدة إفطار، تحت عنوان إفطار «ليلة القدر»، برعاية النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب وأمين لجنة السياحة بحزب مستقبل وطن وسط أجواء شعبية، داخل شارع الأحرار خلف جامعة عين شمس.

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ويقيم أهالي منطقة منشية الصدر مائدة إفطار «ليلة القدر» للعام الثاني على التوالي، ويشارك في المائدة مجموعة من القيادات السياسية، والبرلمانية، والحزبية، والفنية، والمسيحية.

ويشارك فى حفل الإفطار كلا من النائبة نورا علي «رئيس لجنة السياحة والطيران المدني» بمجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالقاهرة.

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وسبق وأن أقام أهالي منشية الصدر بدائرة الوايلى في العام الماضي، أطول مائدة إفطار شعبية بشارعي الأحرار وعزبة عبد النبي، جمعت أسر المنطقة من رجال وسيدات وشباب وأطفال على مائدة واحدة.

 







حفل إفطار

نورا علي

منشية الصدر

شهر رمضان




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