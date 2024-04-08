محافظ الوادي الجديد: 11 ساحة و141 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان له اليوم الإثنين، عن الانتهاء من تجهيز وفرش 11 ساحة كبرى و141 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام بكل مسجد وساحة؛ لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجّه الزملوط بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

وقال الدكتور مختار عيسي دياب وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، أنه جرى تكليف مسئولي الإدارات بالأوقاف، بإعداد وتجهيز الساحات الملحقة بالمساجد، والساحات المخصصة بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.



















