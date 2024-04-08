محافظ الغربية يتابع معارض أهلا العيد بـ12 مركزا ومدينة

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام معارض اهلا العيد في 12 مركز ومدينة، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين وتخفيف العبء عنهم وخاصة مع حلول عيد الفطر المبارك.

وحرص رحمي خلال تفقده المعارض عبر اتصال مرئي من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، على تهنئة المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، والاستماع إلى آرائهم في المعارض و عن جوده المعروضات ومدى رضائهم عن الأسعار، حيث أعرب المواطنين عن سعادتهم بالمعارض والتي تضم كافة احتياجات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة .

وأشار محافظ الغربية إلى أن المعارض تقدم ملابس العيد والأحذية للأطفال ومنتجات غذائية مثل السكر والدقيق والأرز والمكرونة وكعك ومخبوزات العيد بأسعار مخفضة للجمهور بالاضافة الي الشوكلاتة والحلوى.