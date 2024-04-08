قصة شهيد.. البطل عمرو عبد الخالق لبى نداء الوطن وحافظ على أرواح المواطنين

كتب عبد الله محمود

تمر الأيام وتمضى السنين وتبقى ذكراهم خالدة خلود الدهر لا تندثر باندثار أجسادهم التي وراه الثرى، فما قدموه من تضحية وفداء دون مقابل أو نظير تجاه هذا الوطن الغالي، يوجب علينا تقديرا وإجلالا لهم أن نحفظ هذه السيرة العطرة التي تركوها لنا لنورثها للأجيال القادمة لتكون درسا لا ينسى في الحفاظ على الوطن من المتربصين به من أهل الشر.

"وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكى نتفاخر ونتباهى ولكن لكى نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل، قصة الكفاح ومشاقه ومرارة الهزيمة وآلامها وحلاوة النصر وآماله"، هكذا قال الرئيس الشهيد البطل محمد أنور السادات واصفا أبطال هذه الأمة العظيمة، ونحن مع كل مناسبة سواء دينية أو اجتماعية، نتذكر فيها دائما أبطالنا الأبرار الذى ضحوا بالغالي والنفيس، وقدموا أرواحهم الزكية ثمنا لأمن مصر وشعبها، ونستعرض خلال شهر رمضان المبارك قصص هؤلاء الأبطال الشهداء، حتى تظل ذكراهم خالدة وشاهدة على ما قدمه أبناء هذا الوطن من تضحيات لا تقدر بثمن من أجل رفعة الوطن واستقراره.

قصتنا اليوم مع الشهيد البطل الرائد عمرو عبد الخالق شهيد الإدارة العامة للمفرقعات بمديرية أمن الجيزة بمدينة 6 أكتوبر، والذى ضحى بنفسه أثناء تفكيك عبوة ناسفة تم زرعها من قبل عناصر أهل الشر جماعة الإخوان الإرهابية في منطقة "اللبينى" أسفل عقار بالمنطقة لاستهداف محول كهرباء في ذكرى الاحتفال بعيد رجال الشرطة الأبرار 25 يناير، فما كان من الشهيد إلا أن نفذ الأمر المكلف به من قيادته بالإدارة العامة للمفرقعات بالجيزة، وتوجه مع باقى رفاقه إلى مكان البلاغ، وأثناء قيامه بتفكيك العبوة انفجرت فيه ليلقى ربه شهيدا مدافعا عن الأرض والعرض.

من جانبها قالت والدة الشهيد الرائد عمرو عبد الخالق، شهيد إدارة المفرقعات بمديرية أمن الجيزة، الذى أستشهد خلال تفكيكه عبوة ناسفة تم إعدادها من قبل العناصر الإرهابية لاستهداف عدد من الأماكن الحيوية خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة 25 يناير.

وأضافت والدة الشهيد، أنها شعرت هي ووالده بإستشهاد نجلهما في نفس يوم الاستشهاد، مضيفة أنها عقب استيقاظها من النوم شعرت بإنقباض في قلبها كشعور أي أم بحدوث شيء لأبنائها، موضحة أن والده أيضا انتابه نفس هذا الشعور يوم الاستشهاد.