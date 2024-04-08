فنانين من غير كلام.. أجمل المنتجات بأيادي الصم والبكم في الأقصر.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" إبداعات طلبة مدارس الصم والبكم في مدينة إسنا، في معرض مقام داخل وكالة الجداوى التاريخية بـ مدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك ضمن سلسلة معارض منصة أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية في الأماكن الأثرية.

وفى هذا الصدد صرحت فاطمة قناوى محمد من مدرسة الأمل للصم والبكم بإسنا، إنهم شاركوا في معرض منصة أيادي مصر في وكالة الجداوى بمنتجات يدوية هاند ميد للطالبات بالمدرسة، حيث قدموا للجمهور مفارش يدوية مطعمة بألوان ونقوش وأكسسوارات مميزة عبر نوعين من القماش وهى الفرو وآخرى لامعة، كما طوروا في أفكارهم بألوان مختلفة ولونين فقط وسادة، والتي لاقت إعجاب كبير بين الجمهور في فعاليات المعرض.

وتضيف المعلمة بمدرسة الأمل للصم والبكم بإسنا، إن فتيات المدرسة قاموا بعمل أطباء يدوية من شريط ستان وخيط تشابه فكرة الخوص اليدوية القديمة، لكى تخرج بشكل "فنجان" لتجميل سفرة الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك، مؤكدةً على إنه شارك في المعرض من الفتيت "رحمة ورحاب وسماح وزينب وإيمان" من الصفوف الإعدادية والثانوية الثلاثة لكى تظهر إنجازات الفتيات للجميع بكافة المراحل التعليمية المختلفة.

وقالت سارة طارق من مدينة إسنا، إنها تشارك في المعرض بوكالة الجداوى بمنتجات تقوم بصناعتها يدوياً من خامة تسمى "عجينة السيراميك" والتي تصنعها بإستخدام "غراء ونشا" وخامات تساعدها على التصلب وتكون صالحة للإستخدام المنزلى، حيث تخرج بتلك المادة أشكال من المج لشرب الشاي والقهوة والنسكافية، وقطع من الديكور وفازات وأدوات رمضانية مبهجة وبراويز وغيرها من الدلايات والإكسسوار للسيارات جميعها تصنع بشكل يدوي تنقشها وتكتب عليها بتفاصيل متنوعة، كما تقوم بالرسم بالفحم وتضيف له سيراميك للحفاظ على الرسومات لفترة طويلة في المنزل للذكرى.



إبداعات طلبة الصم والبكم وفتيات الأقصر في معرض أيادي مصرية



إبداعات يدوية لطالبة فى معرض وكالة الجداوى



فرحة طلبة الصم والبكم المشاركين فى معرض الوكالة



منتجات طلبة الصم والبكم داخل المعرض