المسجد العمرى بإسنا يقدم دروس دينية للمواطنين في نهار شهر رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يقدم الشيخ حسن منصور إمام مسجد العمرى الكبير في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، الدروس الدينية بعد صلاة الظهر والعصر بصورة يومية في أيام شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع مصر، وبين جموع أفراد الشعب المصري لمختلف أطيافه.

وصرح الشيخ حسن منصور، بأن المسجد يعتبر أقدم مسجد بمركز ومدينة إسنا ويتميز عن بقية المساجد وأن معظم سكان المدينة يحبون الصلاة فى هذا المسجد وخصوصاً في شهر رمضان المبارك، وذلك لمكانته فى نفوسهم ولأن لهم فيه ذكريات ونفحات خاصة وسكينة عجيبة يشعر بها كل من يصلى داخله.

ويضيف إمام المسجد لـ"اليوم السابع"، أنه كان فى السابق يعد داخل المسجد العمرى العلماء وحفظة القرآن ومتلقى العلوم الدينية، ومن كان يحفظ القرآن داخله ويتلقى علوم الدين يتم إرساله لبلاد دول إفريقيا لتعليم أهلها القرآن وعلوم الدين، ويتم حتى الآن تنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم داخل المسجد برعاية الشيخ سيد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والذي يزوره بصورة متكررة لإطلاق الفعاليات الدينية المختلفة داخله لخدمة النشء والكبار والأئمة بإسنا من قلب المسجد الأقدم والأهم فى المدينة.

يذكر أنه يعتبر المسجد العمرى أحد أعظم المساجد التاريخية والتراثية فى جنوب الصعيد، حيث يرجع تاريخ بناؤه إلى العام 474 هجرية، وبني المسجد في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، وأطلق الخليفة عليه اسم "المسجد العمري" وذلك تيمناً بمسجد عمرو بن العاص في القاهرة، وهو نفس الإسم الذي كان يطلق وقتها على معظم المساجد الكبيرة التي بنيت في العهد الفاطمي في جنوب مصر، مثل "المسجد العمري" بقنا و"المسجد العمري" بأسوان.



المسجد العمرى بإسنا يقدم دروس دينية للمواطنين في نهار شهر رمضان



المواطنين خلال الدروس الدينية فى نهار رمضان



درس العصر فى مساجد الأقصر