اليوم السابع
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فاكسيرا تكشف مواعيد تشغيل مركز تطعيمات المصل واللقاح فى العيد

الإثنين، 08 أبريل 2024 10:27 ص
فاكسيرا تكشف مواعيد تشغيل مركز تطعيمات المصل واللقاح فى العيد معهد المصل واللقاح - أرشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا عن مواعيد العمل بمراكز تطعيمات المصل واللقاح خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت فاكسيرا: المركز الرئيسي وجميع الفروع أجازة أول وثاني وثالث أيام العيد.

وتابعت: مواعيد العمل  بالمركز الرئيسي وفروع النادي الأهلي و6 أكتوبر وداندي من 10 صباحا إلى 4 مساء وذاك يوم الثلاثاء " وقفة العيد" وايضاً يومي السبت والأحد خلال إجازة العيد .

واستكمبت: اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15 أيريل تعود مواعيد العمل بالمركز الرئيسي والفروع طبقا إلى سابق نظام عملها وفقا للمواعيد الرسمية المقررة.







فاكسيرا

التطعيمات

مركز فاكسيرا الرئيسى



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