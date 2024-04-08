طقس غد.. أمطار بأنحاء الجمهورية ورعدية ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كتب – محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من سيناء .



وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19.