أخبار مصر.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يهنئ مسلمى مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسلمى مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم، الاثنين: إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث اليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالي أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.. أتمني لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد".

الحكومة ترد على شائعة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجارى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

رئيس الوزراء: تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني أولوية أولى وفقًا لتوجيهات الرئيس

في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

مجلس الوزراء يخصص قطعتى أرض لوزارة الطيران لإقامة مطار رأس الحكمة الدولى

وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض ناحية الساحل الشمالي، بمحافظة مطروح، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في إقامة مطار دولي (مطار رأس الحكمة الدولي).

وزير الخارجية يؤكد وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولى والإنسانى

صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من "بينى وونج" وزيرة خارجية أستراليا.

وزيرة التخطيط: 96 مليار جنيه لتنفيذ 1260 مشروعًا تنمويًا بمحافظة القاهرة بخطة 23/2024

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القاهرة لعام 23/2024 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

المالية: إقبال ملحوظ على المرحلة الـ7 من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم 1400 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى 10 مارس الماضي وحتى الآن؛ وذلك للانضمام للمبادرة وصرف «المساندة التصديرية»؛ بما يتسق مع سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

معهد الفلك: صلاة عيد الفطر فى القاهرة الساعة 5:59 والجيزة 5:58 صباحًا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون في القاهرة الساعة 5:59 صباحًا، أما الجيزة ستكون الساعة 5:58 وفي الإسكندرية الساعة 6:02، طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

موعد تقييم صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى فى المهام الأدائية.. تفاصيل

حددت المديريات التعليمية مواعيد تقييم الطلاب فى الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي فى المهام الأدائية، موضحة أنه يتم تقييم التلاميذ فى الفصل الدراسي الثاني فى المهام الأدائية بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، أى فى النصف الثانى من شهر أبريل الجارى، حيث يتم تقييم المهام الأدائية فى مواد التربية الدينية والدراسات والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والمهارات المهنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة العربية.

السكة الحديد تواصل تشغيل القطارات الإضافية.. اعرف المواعيد

تواصل هيئة السكة الحديد، تشغيل القطارات الإضافية يوميا طوال إجازة عيد الفطر، بإجمالى 140 قطارا، وذلك بجانب القطارات الاعتيادية بالتزامن مع الإقبال الكبير على حجز تذاكر السفر على خطوط السكة الحديد.

محافظ القاهرة: أى محاولة بناء مخالف خلال إجازة العيد ستقابل بمنتهى الحزم

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

محافظة الجيزة: فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة للوقوف على استعدادات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

تقلبات جوية ونشاط رياح وتكاثر للسحب وأمطار على القاهرة الكبرى

تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى فى هذه اللحظات تقلبات جوية تتأثر فيها البلاد بغيوم ونشاط رياح وأتربه على المناطق المكشوفة، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.