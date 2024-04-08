اليوم السابع
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صعود قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء "التجارة و"الرعاية الصحية"

الإثنين، 08 أبريل 2024 04:10 م
صعود قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء "التجارة و"الرعاية الصحية" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 6.6%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.7%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.4%، وصعد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، وقفز قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه بنسبة 1.2%.

وزاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، ثم قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات التعليمية بنسبة 1%، ثم قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاعا مواد البناء، والبنوك بنسبة 0.5%، 0.3%، على التوالي، فيما تراجع قطاعا التجارة والموزعون، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، 0.01%، على التوالي.


وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.928 تريليون جنيه. 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 624.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.59%، والعرب على 4.9%، واستحوذت المؤسسات على 25.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.6 مليون جنيه، 69.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 69.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، 481 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 28503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 34945 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 6541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 9311 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 7509 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1527 نقطة.







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