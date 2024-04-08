صرف منحة عيد الفطر المبارك لعدد 4945 عاملا من العمالة غير المنتظمة بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن بدء صرف منحة عيد الفطر المبارك 2024 للعمالة غير المنتظمة للمسجلين بمديرية العمل بالمحافظة والذين يبلغ عددهم 4945 عاملا بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك ابتداء من 7 أبريل 2024 ولمدة شهر من خلال جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برعاية ودعم العمالة غير المنتظمة في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع، مؤكدًا على تقديمه لكل سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك خلال لقائه مع علي سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط، وأضاف وكيل وزارة العمل، أنه بناء على تكليفات حسن شحاتة وزير العمل بصرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة المسجلة وفقًا لقاعدة بيانات مديرية العمل بالمحافظة، جاري صرف المنحة المقررة لعدد 4767 مستفيدا بمبلغ 500 جنيه لكل عامل وعدد 178 مستفيدا بملبغ 1000 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة وتصرف بموجب بطاقة الرقم القومي للشخص المستفيد من خلال البريد المصري ومنافذ الصرف، مشيرًا إلى اهتمام وزارة العمل بالعمال باعتبارهم عماد النهضة والتقدم في ربوع مصر، لافتًا إلى التنسيق بين كل الجهات المعنية لصرف المنحة في سهولة ويسر تنفيذًا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة وفقًا لما ورد بالقرار الوزاري 162 لسنة 2019 الخاص برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.