خيط الجريمة.. "عيار ناري" يكشف كيف أنهى عاطل حياة صديقه في منشأة القناطر

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان، "خيط الجريمة" والتي تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت منطقة منشأة القناطر جريمة قتل بشعة ، بعدما أقدم عاطل على قتل صديقة بسبب خلافات مالية خلال مشاجرة بينهما في دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، وبها رش خرطوش بالجسم.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وعاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، لخلافات مالية بينهما قام على إثرها المذكور بإطلاق عيار ناري من فرد محلى، كان بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وفرد محلى، المستخدم في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



