خبز فى الرمل.. "اللصيمة" وجبة الإفطار التراثية فى رمضان بشمال سيناء.. فيديو

شمال سيناء - محمد حسين

نقل تليفزيون اليوم السابع من شمال سيناء لحظات تناول وجبة إفطار تراثية من وجبات يتوارث أهالى شمال سيناء وهى اللصيمة، وظهرت مشاهد لخطوات إعدادها من خبز يتم طهيه فى الرمال ويعد ويجهز بتقطيعه وإعداده فتة مكوناتها سلاطات الباذنجان المشوى مع الطماطم.

قال أنور أبوسكسك من سكان العريش، إنهم يعتبرون هذه الوجبة هى من أهم وجباتهم التراثية فى مدينة العريش ويطلقون عليها أسم اللصيمة، لافتا أنها تعتمد على " اللبة " وهى رغيف العيش المدبب الذى يتم طهية فى الرمل وعليه يتم وضع الجمر لحين الانتهاء من نضجه ثم يخرج ويزال من عليه كل آثار الرمل ويقطع للقيمات صغيرة ويمزج مع مكونات اللصيمة التر تعد مسبقا.

وتابع أن هذه المكونات هى عبارة عن باذنجان مشوى مع الطماطم تمزج وتدق مع الثوم ومقبلات الطعام والخضراوات ثم تفت فى هذه اللقيمات ويضاف لها زيت الزيتون والفلفل والطحينة البيضاء ويتم تناولها.

أشار إى أنها أكلة يقومون بتجهيزها على مدار العام حيث عناصرها لا تختفى من السوق ومتوفرة، كما تعد من اهم وجبات الرحلات الخلوية وعزومات الافطار فى رمضان بين الأصدقاء.