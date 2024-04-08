تعرف على كيفية تجنب حرائق المخازن والمنشآت

كتب: عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من العوامل التى تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن، وظهرت بشكل متزايدة الفترة الماضية نظرًا للعديد من الأسباب، ومنها:

- إلقاء المهملات والمخلفات وحرقها بالقرب من المخازن.



- إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.



- السماح بتواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مبانى التخزين، ولا بد من مراعاة إغلاق أبواب ونوافذ المخازن دائمًا بشكل محكم.



- التجهيزات والتركيبات الكهربائية ويحدث إصدارات للشرارة الكهربائية بسبب حدوث خلل بالتركيبات الكهربائية بالمخازن ومن السهل اشتعال المواد المتواجدة.



- وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات بداخل المخازن وترتفع درجة حرارتها كثيرًا.



- استخدام الأفران بداخل المخازن واللحام أو القطع.



- أفران الغاز وإهمال إغلاقها بشكل جيد حتى لا يحدث اشتعال للنار بالمكان.



- التخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال وتتفاعل مع حرارة الجو وتعد من الأسباب الرئيسية لحدوث حرائق بالمخازن.