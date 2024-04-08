تموين القاهرة تضبط 700 كجم سكر وتحرر 333 محضرا للمحال المخالفة

كتب ـ سيد الخلفاوى

شنت أجهزة محافظة القاهرة حملة مكبرة مشتركة بين الرقابة التموينية والرقابة التجارية وقطاع جنوب تمكنت من السيطرة واحكام الرقابة بنطاق حي البساتين والتحفظ علي 700 كيلو سكر، وتحرير 333 محضر أسواق ومحال تجارية و25 محضر مواد بترولية.

وقال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، إن المديرية شنت حملات مكبرة علي المخابز البلدية والسياحية والافرنجية والمحال التجارية والاسواق ومحلات الجزارة والثلاجات ومحال بيع الأسماك الطازجة والمملحة ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجازأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر ضد عدد من المنافذ لبيعهم السكر الحر بازيد من السعر المحدد والرسمي وكذلك الغش التجارى لبيع السكر فى اكياس زنة اقل من واحد كيلو وتم التحفظ على كمية 700 كجم

كما تم تحرير محضر بذات النطاق ضد بنزينة بمنطقة دار السلام للتصرف فى كمية 1200 لتر بنزين،و تحرير محضر ضد احد المطاحن لوجود نقص بالاجولة المنتجة زنة 50 كجم بمقدار 1 كجم نقص فى الجوال الواحد

وتم تحرير 13 محضر نقص وزن للمخابز البلدية وكذلك 4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و2 محضر لعدم صلاحية الميزان الحساس و 1 محضر لعدم وجود سجل تفتيش وضمن الحملة ، كما تم تحرير 333 محضر مخالفات لأسواق ومحال تجارية فضلا تحرير 25 محضر مواد بترولية.

وأوضح مدير مديرية التموين، أنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضم قيادات المديرية ومديري الرقابة التجارية والتموينية ومديري الإدارات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين بالتنسيق مع مديري إدارات التموين ورؤساء القطاعات التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بجميع احياء ومناطق العاصمة والعمل على حلها مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالاحياء والربط مع غرفة عمليات وزارة التموينومحافظة القاهرة لتلقي بلاغات المواطنين على أرقام (٢٧٤٢٠٠١٩ - ٢٧٤٢٠٠٢٥ - ٢٧٤٢٠٠٣٧ – ٢٧٤٢٠٠٣٨) .

وأضاف مدير المديرية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه والشركات التابعة لها وفرت كميات من السلع، والسكر الحر، والدقيق، والمسلى بنوعية طبيعى، وصناعى، والزبد الطبيعي، والأسماك الطازجة، والمجمدة واللحوم، والبيض، والرنجة، والخضر والفاكهة، من خلال المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.

وأوضح مدير مديرية التموين أنه تم التنسيق مع شركة بوتاجاسكو وبتروجاس لتغطية جميع مناطق المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الحملات علي محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من توافر البنزين والسولار وبالأسعار المقررة من الدولة ومنعا لحدوث أزمات وتكدس المواطنين أمام المحطات.