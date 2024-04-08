تقلبات جوية وهطول مفاجئ للأمطار على محافظة الدقهلية.. فيديو

الدقهلية - محمدالحبشي

تعرضت محافظة الدقهلية، اليوم لحالة من التقلبات الجوية، حيث شهدت المحافطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، رياحا شديدة محملة بالأتربة، ثم هطول لأمطار غزيرة على مدن المحافطة، وسجلت المحافطة درجات الحرارة اليوم العظمي 21 الصغري 12، نسبة هطول الأمطار 60%، رطوبة 68%،وسرعة رياح 14 كم /ساعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على القاهرة الكبرى قد تغزر أحيانا على مناطق من شرق القاهرة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على جنوب الوجه البحرى ووسط سيناء قد تصل لحد السيول على مناطق من خليج العقبة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على كفر الشيخ ودمياط والدقهلية والشرقية وبورسعيد وشمال سيناء ومدن القناة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مطروح والإسكندرية والبحيرة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد والصحراء الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15، الدقهلية العظمي 24 الصغري 13والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.



تقلبات جوية بالدقهلية



تقلبات جويه في الدقهلية



جانب من الامطار



سقوط امطار علي الدقهلية