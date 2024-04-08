اليوم السابع
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بعد وصول نسبة الإنجاز لــ96 %..

تعرف على مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج على مساحة 5.6 فدان.. صور

الإثنين، 08 أبريل 2024 02:00 ص
تعرف على مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج على مساحة 5.6 فدان.. صور تجهيزات المستشفى
سوهاج ـ محمود مقبول

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طفرة تنموية غير مسبوقة في كل القطاعات سواء من خلال مشروعات البنية التحتية أو من خلال المشروعات الخدمية التي تقدم الخدمات المباشرة وغير المباشرة، ويأتي مستشفى شفاء الأطفال بالمدينة والتي قاربت على الانتهاء حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 96% وينتظر التشغيل قريبا.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات عن مستشفى شفاء الأطفال بمدينة سوهاج الجديدة تعرف عليها:

1 - مستشفى شفاء الأطفال تقام على مساحة 5.6 فدان.

2 مكان المستشفى  مركز خدمات مدينة سوهاج الجديدة.

3 – التكلفة الإجمالية  712 مليون جنيه مقسمة إلى 250 مليون جنيه للإنشاءات والتشطيبات، و462 مليون جنيه لأعمال الكهرباء والميكانيكا.

4 - المستشفى يعد صرحاً طبياً متكاملاً.

5 - وتبلغ نسبة الإنجاز 96 ٪

المبنى تتكون من : -

أ - بدروم وأرضى و 6 أدوار متكررة.

ب - غرف عمليات، ووحدات غسيل كلوي، ووحدات المناظير.

ج - عناية المركزة، وحضَّانات، والعلاج الكيميائي .

د - غرف المرضى، واستقبال، وصالات طبية رياضية.

أعمال التشطيبات بالمبنى
أعمال التشطيبات بالمبنى

 

أعمال المستشفى الداخلية
أعمال المستشفى الداخلية

 

الأسلاك الكهربائية
الأسلاك الكهربائية

 

الأعمال الخاصة بالمستشفى فى مدينة سوهاج الجديدة
الأعمال الخاصة بالمستشفى فى مدينة سوهاج الجديدة

 

الأعمال النهائية للمستشفى
الأعمال النهائية للمستشفى

 

المستشفى من الداخل
المستشفى من الداخل

 

غرف المستشفى من الداخلل
غرف المستشفى من الداخلل

 

مبنى مستشفى شفاء الأطفال
مبنى مستشفى شفاء الأطفال

 

متابعة الأعمال والتنفيذ
متابعة الأعمال والتنفيذ

 







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