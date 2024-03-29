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السوهاجية بيستعدوا للعيد.. إقبال على شراء المكسرات والبسكويت.. بث مباشر

الجمعة، 29 مارس 2024 02:42 ص
السوهاجية بيستعدوا للعيد.. إقبال على شراء المكسرات والبسكويت.. بث مباشر فول سودانى ـ أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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قدم تلفزيون السابع مساء اليوم بثا مباشر من محافظة سوهاج بعنوان " الصعايدة بيستعدوا للعيد بدرى.. إقبال على شراء الفول السودانى والتوفى والحمص مش بالبسكويت بث مباشر" حيث تناول البث تجهيز اول شادر خاص بحلوى العيد من توفى ونوجا وبسكويت بالإضافة على الفول والحمص والخروب.

ومن جانبه أضاف عم حمادة صاحب شادر الحلوى اننا قمنا بالتجهيز هذا العام جاء مبكرا للإحتفال بعيد الفطر المبارك وأننا نقدم كل جديد فالحلوى تنافس البسكويت والبيتفور والحلوى من ضمن عادات التزاور أن يقوم الشخص بالذهاب لشقيقاته البنات وخطيبته وفى يده كمية من الحلوى المتنوعة والفور السودانى وهذه عادة متعارف عليها في الصعيد.

أما عن الأسعار فهى متناول االجميع بمعنى أنه لو معك 100 جنيه تستطيع أن تسترى تشكيلة من الحلوى  تسعد بها أقاربك وأصدقائك ويمن أن تشترى الفول والحمص أيضا بأسعار مناسة والعيد فرصة قوية للترابط والتراحم وستظل الحلوى تواجه البسكويت بشكل كبير وتتغلب عليه وتعيش في كل منزل.

 







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