ترامب يرحب باحتمال دخوله السجن.. ويؤكد: سأصبح مانديلا العصر الحديث

كتبت ـ نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد إنه يرحب باحتمال دخوله السجن لانتهاكه أمر حظر النشر في محاكمته المقبلة في نيويورك بشأن قضية ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز المعروفة إعلاميا بقضية أموال الصمت.

كتب ترامب مرشح الحزب الجمهوري لـ انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 في منشور على موقع تروث سوشيال هاجم فيه قاضي المحكمة العليا خوان ميرشان الذي يترأس القضية: ساصبح بكل سرور نيلسون مانديلا العصر الحديث .. سيكون شرفا عظيما لي.

أشارت شبكة سي إن بي سي، إلى أن هذه ليست المرة الأولي التي يشبه ترامب نفسه فيها بمانديلا حيث يواجه موجة من التهم الجنائية.

في أكتوبر العام الماضي، قارن ترامب نفسه بنيلسون مانديلا الرئيس السابق لجنوب أفريقيا الذي أمضي 27 عاما في السجن بسبب نشاطه المناهض للفصل العنصري، وفي الأسبوع الماضي توجه ترامب إلى موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة رسالة شبهت مشاكله القانونية باضطهاد يسوع المسيح.

جدل ترامب الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي هو الأحدث بين العديد من التعليقات التي نشرها منذ أن فرض ميرشان الأمر الذي منع ترامب من الإدلاء بتصريحات عامة عن الشهود والمحلفين والمحامين في الفضية، كما منع من التحدث علنا عن موظفي المحكمة والموظفين في مكتب المدعى العام لمنطقة مانهاتن وأفراد أسرهم.

لطالما أثار ترامب الجدل بسبب أوامر حظر النشر في قضايا عدة، في أكتوبر هدد القاضي ارثر انجورن ترامب بالسحن لانتهاكه أمرا مماثلا في قضية مدنية وحكم عليه بـ 10 آلاف دولار غرامة.

من جانبها، استغلت حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن تصريحات ترامب بشأن مانديلا، وقالت ياسمين هاريس، المتحدثة باسم حملة بايدن، يوم السبت: تخيل أن تكون أنانيًا للغاية لدرجة أنك تقارن نفسك بيسوع المسيح ونيلسون مانديلا، كل ذلك في فترة تزيد قليلاً عن أسبوع: هذا هو دونالد ترامب.