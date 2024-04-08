تايمز أوف إسرائيل: انسحاب الاحتلال من خان يونس يعطى مؤشرات بقرب صفقة الرهائن

وكالات

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم إن إعلان الجيش الإسرائيلى سحب قواته من خان يونس يعطى مؤشرات بأن صفقة الرهائن بدأت تتشكل أخيرا، بحسب سكاى نيوز.

وأكد مصدررفيع المستوى أن هناك جهود مصرية مكثفة لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل مستمرة برعاية مصرية، وحضور قطرى أمريكى، موضحا أن وفد حركة حماس يُجرى اجتماعات مع مسئولى المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية.



وأشار المصدر أن الهدنة المقترحة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تشمل صفقة تبادل أسرى وآليات عودة النازحين بالقطاع، وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة فى قطاع غزة.



وأوضحت المصادر، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة ستستضيف اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء بالقطاع، كما أشارت إلى أن ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثانى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى، ووفد إسرائيلى سيشاركون فى مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة فى غزة.

فيما أكدت أن وفدًا قياديًا من حماس سيصل إلى القاهرة لبحث تطورات وقف إطلاق النار فى غزة، بدعوة مصرية.