باسكال سليمان.. مقتل منسق حزب القوات اللبنانية من قبل خاطفيه

وكالات

أعلن الجيش اللبناني مقتل منسق حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان من قبل خاطفيه الذين نقلوا جثته إلى سوريا، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية.

وكانت قد أعلنت وكالات أنباء نبأ اختطاف منسق حزب القوات اللبنانية في القضاء باسكال سليمان، لدى مروره في بلدة حاقل ناحية مدينة جبيل عائدا من أداء واجب عزاء.

وفي سياق منفصل، لقى ثلاثة عناصر من حزب الله اللبنانى حتفهم وأصيب عدد آخر فى غارة إسرائيلية فجر اليوم الاثنين على منزل مأهول فى بلدة السلطانية فى القطاع الأوسط بجنوب لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن الغارة ألحقت أضرارا جسيمة بالممتلكات والمنازل المجاورة للمنزل المستهدف الذى يقع في دائرة تجمع سكني، حيث فقدت أكثر من 10 عائلات مساكنها بسبب تضرر منازلها، بالإضافة الى تضرر البنى التحتية في مكان الغارة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي كثّف من طلعاته منذ يومين، ولم يغب عن سماء الجنوب، وبخاصة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق وقرى جنوب الليطاني.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن قوات العدو استهدفت بنيران الرشاشات الثقيلة الشارع العام المتاخم للحدود قرب بلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المؤسسات التربوية، الرسمية والخاصة، أغلقت أبوابها اليوم في المنطقة المجاورة لبلدتي تبنين والسلطانية.