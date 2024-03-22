رئيس حزب "القوات اللبنانية": لا حل لانتخابات الرئاسة إلا بالانتخاب

إيمان حنا

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنه لا حل لانتخابات الرئاسة فى لبنان إلا بالانتخاب، فقد جربنا منذ أكثر من سنة وخمسة أشهر أن نصل إلى تفاهمات مع أكثرية الكتل النيابية من أجل انتخابات ديموقراطية، فتم إجهاض مساعينا بتعطيل الجلسات، وجربنا عن طريق التفاهم على خيار ثالث، فأجهض مسعانا بالتمسك بالمرشح نفسه، وفي الوقت الذي لم ننجح فيه مع أكثرية الكتل، نجحنا على مستوى المعارضة في الاتفاق على مرشح أول ومرشح ثانٍ في إطار تقاطع في الخيار، بينما لم نتقدم فى التفاهمات مع فريق الممانعة بسبب تمسكه بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية.

وفي ضوء ذلك كله، لا حل لانتخابات رئاسة الجمهورية الا بالانتخاب، والذي يقول انه من دون حوار لا رئاسة جمهورية، يعني انه يقول عمليا وعلنا وصراحة: إذا لم تقبلوا بمرشحي فلا رئاسة جمهورية. وهذا أمر غير مقبول ومرفوض تماما".

وسبق أن أكد جعجع، أن انتخاب الرئيس فى أقرب وقت هو المدخل الأساسى لإعادة تشكيل السلطة وفق مصلحة وأولويات الشعب اللبنانى، والدفع نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة، لاسيما خطة التعاقد مع صندوق النقد الدولى، لإحراز التعافي.