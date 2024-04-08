النيابة تأمر بحبس المتهم بـ"حادث دهس كلية العلوم" وعرضه على الطب الشرعى

كتب إبراهيم قاسم -أمنية الموجي

باشرت النيابة العامة التحقيقات فى حادث سير أمام كلية العلوم بحى الزهور بمحافظة بور سعيد، صدم خلاله قائد إحدى السيارات أربعةً من المواطنين، سيدة تبلغ من العمر خمسين عامًا وثلاثة طلاب بكلية العلوم، مما أودى بحياتهم، بينما لاذ قائد السيارة المتسببة فى الحادث بالفرار.



ورد إلى النيابة العامة بلاغ شرطة النجدة المؤرخ فى 1/ 4/ 2024 بوقوع حادث سير أمام كلية العلوم بحى الزهور بمحافظة بور سعيد، صدم خلاله قائد إحدى السيارات أربعةً من المواطنين، وعاينت النيابة مسرح الحادث، فعثرت على مقطع مرئى التقطته إحدى الكاميرات المثبتة بمحل الواقعة، رصدها وقت حدوثها، وناظرت جثامين المجنى عليهم.

وسألت شهود الواقعة الذين قرروا أن قائد السيارة قد تجاوز فى سرعته فصدم المجنى عليهم وفر هاربًا ناكلًا عن مساعدتهم، واستجوبت المتهم -الطالب بكلية العلوم- فأقر بارتكابه الواقعة وقيادة مركبته بسرعة زائدة تسببت فى فقد سيطرته عليها، فصدم المجنى عليهم، وفر خشية ضبطه، فأمرت النيابة العامة بحبسه وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه وتحليلها للوقوف على تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، كما عاينت النيابة العامة السيارة المتسببة فى الحادث، وكلفت المهندس الفنى المختص بفحصها لبيان مدى سلامة آلة التنبية وأجهزة وعجلة القيادة والمكابح، وجارٍ استكمال التحقيقات.