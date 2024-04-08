المكسيك تدين الإكوادور فى محكمة العدل الدولية بعد الاعتداء على سفارتها

كتبت ـ فاطمة شوقى

ستلجأ المكسيك إلى محكمة العدل الدولية للتنديد بمسؤولية الإكوادور عن انتهاكات القانون الدولي. ويأتي هذا القرار في خضم أزمة دبلوماسية خطيرة بين المكسيك والإكوادور بعد الاعتداء على السفارة المكسيكية في الإكوادور للقبض على نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي جلاس، وقد تلقى الحادث إدانة بالإجماع تقريبًا من المجتمع الدولي، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين المكسيك والإكوادور، من المتوقع عودة الدبلوماسيين المكسيكيين ومغادرة السفارة المكسيكية في كيتو، حيث أغلقت المكسيك سفارتها في الإكوادور إلى أجل غير مسمى وأوقفت خدماتها مع أكثر من ألف مكسيكي.

وذكرت وزارة الخارجية المكسيكية، أن سفارة المكسيك في الإكوادور ستغلق إلى أجل غير مسمى وتعلق الخدمات القنصلية لأكثر من 1600 مكسيكي ورجل أعمال في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على حسابه بـ إكس X: نحن نراقب دبلوماسيي بلادنا، إنهم ليسوا وحدهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم نقل جلاس السبت الماضى إلى سجن شديد الحراسة في خواياكيل، وقد صدر بحقه أمر اعتقال ووُضع في الحبس الاحتياطي في قضية إعادة إعمار مقاطعة مانابي الساحلية، الأكثر تضرراً من الزلزال القوي الذي وقع عام 2016، حيث اتُهم باختلاس أموال عامة.

كان عليه أيضًا العودة إلى السجن لإنهاء عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات لإدانتين بالرشوة والارتباط غير المشروع بعد عدم حصوله على مزايا السجن الخاصة بالإفراج المسبق، بعد دمج العقوبتين وقضاء ما يقرب من خمس سنوات في السجن، بين عامي 2017 و2022.

وصف رئيس الإكوادور السابق رافائيل كوريا، أمس الأحد، الهجوم على السفارة المكسيكية في كيتو لاعتقال نائبه السابق خورخي جلاس، بأنه جريمة خطيرة للغاية.

وقال الرئيس السابق، لقد دمروا الشكل القديم للمصحة، وأصر على أنه تم انتهاك ادعاء دبلوماسي أجنبي، واعترف كوريا أيضًا بأنه يخشى على حياة جلاس، الذي لا يزال حتى الآن في سجن لا روكا شديد الحراسة، في خواياكيل، الواقع في المنطقة الساحلية من البلاد، والمخصص لأخطر المجرمين.

