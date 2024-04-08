البيت الأبيض: نرحب بجميع الخطوات المتخذة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

كتب محمد شرقاوى

رحب البيت الأبيض بجميع الخطوات المتخذة حتى الآن لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.

وأضاف البيت الأبيض خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إننا سنواصل الضغط على الإسرائيليين بخصوص مسألة المساعدات لقطاع غزة، وأكثر من 300 شاحنة دخلت غزة أمس وهناك حاجة لدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.