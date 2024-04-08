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الأنبا تادرس يقدم التهنئة لمحافظ بورسعيد بعيد الفطر المبارك.. صور

الإثنين، 08 أبريل 2024 11:20 م
الأنبا تادرس يقدم التهنئة لمحافظ بورسعيد بعيد الفطر المبارك.. صور الأنبا تادرس مطران بورسعيد يقدم التهنئة للمحافظ بحلول عيد الفطر
بورسعيد محمد فرج

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، وفدا من قيادات الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس مطران بورسعيد للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ بورسعيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، و أن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة،والأنبا تادرس مؤكدًا على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

 

الأنبا تادرس مطران بورسعيد يقدم التهنئة للمحافظ بحلول عيد الفطر
الأنبا تادرس مطران بورسعيد يقدم التهنئة للمحافظ بحلول عيد الفطر

 

عادل الغضبان أثناء استقباله الأنبا تادرس مطران بورسعيد
عادل الغضبان أثناء استقباله الأنبا تادرس مطران بورسعيد

 

وفد من الكنيسة يقدم التهنئة لمحافظ بورسعيد
وفد من الكنيسة يقدم التهنئة لمحافظ بورسعيد

 







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