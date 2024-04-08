احذر الإفراط فى استهلاك الملح الخام مع الوجبات

كتبت مروة هريدى

يعد الملح أحد العناصر الرئيسية في مطبخنا، وحتى أن أدنى خطأ في إضافة الملح يمكن أن يؤثر على مذاق الوجبة أو يفسدها، وهذا هو السبب في أن معظم الناس يضيفون الملح الخام مع وجبات الطعام فقط لإبراز مذاقها، ولكن تناول الملح الخام بجانب الطعام يمكن أن يكون له العديد من الآثار الضارة على الصحة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

آثار ضارة لاستهلاك الملح الخام على الجسم

الجفاف

يمكن أن يؤدي استهلاك الملح الخام إلى الجفاف لأنه يسحب الماء من الخلايا، مما يسبب خللاً في توازن مستويات السوائل في الجسم.

ارتفاع ضغط الدم

الإفراط في تناول الملح هو عامل خطر كبير لارتفاع ضغط الدم الذى يزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تلف الكلى

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الملح إلى الضغط على الكلى لأنها تعمل على تصفية الصوديوم الزائد من مجرى الدم، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الكلى وزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى.

احتباس السوائل

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى احتباس الماء في الجسم، مما يؤدي إلى الانتفاخ والتورم، خاصة في الأطراف مثل اليدين والقدمين.

الإضرار بالمعدة

تناول الملح الخام يمكن أن يهيج بطانة المعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والغثيان وربما الإصابة بقرحة المعدة على المدى الطويل.

الإضرار بصحة العظام

تم ربط تناول كميات كبيرة من الملح بفقدان العظام إلى الكالسيوم، مما قد يضعفها بمرور الوقت ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

مشاكل في الجهاز الهضمي

تناول الملح الخام يمكن أن يخل بتوازن البكتيريا في الأمعاء، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك أو الإسهال.