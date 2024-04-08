إعدام مواد غذائية مجهولة المصدر وكعك وبسكويت لعدم مطابقتها للمواصفات بدمياط

دمياط - معتز الشربيني

كثفت مديرية الصحة بدمياط حملاتها على المنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين .

استهدفت الحملات المُنفذة مؤخرًا التفتيش على 120منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم رصد مخالفات لـ59 منشأة تدار بدون ترخيص و6 منشآت تمثل خطر داهم على الصحة العامة، حيث تم إتخاذ إجراءات الغلق الادارى وإيقاف التشغيل حيالها.

وعلى جانب آخر، تم ضبط 4 طن أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر عبارة عن كعك وبسكويت ومنتجات البان ، واعدام 300كيلو أغذية تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و190 لتر عصائر ومشروبات وزيت طعام سبق استعماله ، كما تم سحب 21عينة من الكعك والفسيخ المملح ومواد غذائية متنوعة لفحص صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.