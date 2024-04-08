محافظ دمياط توجه برفع درجة التأهب بكل الأجهزة لاستقبال عيد الفطر المبارك

دمياط معتز الشربيني

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة استعدادّا لعيد الفطر المبارك، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لأول جلسة مجلس تنفيذى تُعقد من داخل كوبرى دمياط التاريخي "جسر الحضارة"، بعد الانتهاء من أعمال تطويره وإعادة تأهيله.

جاء ذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء سالم إبراهيم نائب مدير أمن دمياط ولفيف من القيادات الأمنية و التنفيذية و مديرى القطاعات الخدمية.

وخلال مناقشتها لاستعدادات عيد الفطر المبارك،، هنأت " المحافظ " أبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول العيد كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات.

وأشارت إلى أهمية إعداد خطة متكاملة بين جميع الجهات وأيضاً التنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لتأمين المناطق والمنشآت الهامة والحيوية و ساحات صلاة عيد الفطر المبارك و انتشار الفرق والدوريات الأمنية خاصة بمدينة رأس البر، موجهة تعليماتها إلى إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية.

وفيما يخص قطاع التموين،، فقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة إعداد غرفة عمليات بمديرية التموين وربطها مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف التموينى و الاستجابه السريعة لشكاوى المواطنين، موجهة بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع باسعارها المقررة وإحكام الرقابة على تلك المنظومة، وتعزيز مراكز السلع والجمعيات الاستهلاكية بكافة السلع وزيادة حصص أنابيب الغاز بالمستودعات والتأكد من مطابقتها للاوزان والمواصفات المقررة، علاوة على المتابعة الدورية للمخابز ، كما أكدت على استمرار العمل بمعارض أهلاً رمضان حتى نهاية عيد الفطر المبارك واستمرار تعزيز تلك المعارض بالسلع ،لافتة الى أهمية التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من السلع الغذائية والاسماك المملحة للحفاظ على صحة المواطنين.



ووجهت الدكتورة منال عوض، تعليماتها إلى مديرية الصحة برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات ومراكز طب الأسرة والتأكد من انتظام النوبتجيات وتوافر جميع الأدوية والامصال والمستلزمات بهم ،مؤكدة على قطاع الإسعاف بتغطية كافة المناطق و التأكد من جاهزية السيارات والمسعفين.

كما وجهت إلى مديرية التضامن الاجتماعي بتغطية المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بكافة المستلزمات الأساسية وذلك بالتنسيق مع الوحدات الاجتماعية وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينين المتواجدين داخل المحافظة.



وبالنسبة إلى قطاعى مياه الشرب و الكهرباء، فقد طالبت " المحافظ " بوجود فرق فنية للتعامل الفورى مع أية اعطال طارئة واتمام كافة أعمال الصيانة المطلوبة للشبكات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مؤكدة على قطاعى الثقافة والشباب والرياضة بوضع خطة تتضمن كافة الأنشطة الثقافية والرياضية التى سيتم تنفيذها خلال تلك الفترة.

وفى سياق متصل،،اطلعت " المحافظ" على خطة مديرية الاوقاف لتجهيز المساجد والساحات التى ستقام بها شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، والتى سيتواجد بها أئمة معتمدة من وزارة الاوقاف.

وعلى جانب آخر،، أكدت " الدكتورة منال عوض " على مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع أى حالة للتعدى على الأراضى الزراعية وازالتها فورا فى المهد ، كما اصدرت عدد آخر من التوجيهات إلى رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لرفع اى مخلفات بالشوارع وتكثيف حملات النظافة، ومراجعة اعمدة الانارة والإشراف على تجهيز ساحات الصلاة ورفع الاشغالات بشكل دورى والتنسيق مع كافة القطاعات لمتابعة تنفيذ جميع الأعمال.

اما بالنسبة لمدينة رأس البر، اوضحت " المحافظ " أنه ومع تردد أفواج كبيرة من المواطنين خلال فترة العيد ،فقد أكدت أنه يستلزم الالتزام بخطة محددة يشارك بها جميع الجهات ، مؤكدة على الوحدة المحلية بالمدينة باتمام كافة الاستعدادات لاستقبال الزائرين من مختلف المحافظات.

و أكدت " محافظ دمياط " ، أنه يتم متابعة الموقف بشكل دورى من خلال غرفة العمليات بالمحافظة التى تعمل على مدار 24 ساعة حيث وجهت بالتواصل المستمر مع كافة الجهات والتعامل الفورى مع جميع الشكاوى.

وعلى جانب آخر، عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعا مكبرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديرى المستشفيات بنطاق محافظة دمياط ومديرى الادارات الفنية بمديرية الصحة، ضمن استعدادات مديرية الصحة ومتابعة جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة اثناء اجازة عيد الفطر المبارك.

وناقش خطة نوبتجيات المستشفيات خلال اجازة عيد الفطر وأكد زيادة عدد الاطباء وعدم التغيير في الجداول الا باذن رسمى ، حيث اكد على انتشار فرق المتابعة و الاشراف التابعة لمديرية الصحة لمتابعة جميع منافذ تقديم الخدمات الطبية على مستوى المحافظة خلال اجازة عيد الفطر، بالاضافة الى ذلك تابع معدلات توافر الادوية و المستلزمات الطبية و مستلزمات التشغيل بالمستشفيات و قد اصدر تعليمات مشدده بزيادة المخزون الاحتياطي لدى المستشفيات و متابعته يوميا من خلال غرفة الازمات المنعقدة بمديرية الصحة طوال ايام اجازة عيد الفطر المبارك.

كما أكد وكيل وزارة الصحة على مراجعة ارصدة الاكسجين و الاسطوانات و كذلك مولدات الطاقة الكهربائية و رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، مشيرا إلى أنه سيقوم بنفسه بمتابعة أداء المستشفيات على مدار الساعة وأكد على حسن معاملة المرضى و ذويهم.