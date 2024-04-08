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إطلاق صاروخ من خان يونس.. ودوى صفارات إنذار فى بلدات إسرائيلية

الإثنين، 08 أبريل 2024 11:37 ص
إطلاق صاروخ من خان يونس.. ودوى صفارات إنذار فى بلدات إسرائيلية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلى إن صاروخا جرى إطلاقه من مدينة خان يونس، جنوب غزة، اليوم الاثنين، سقط داخل منطقة مفتوحة فى محيط القطاع داخل إسرائيل.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بإطلاق عدة صواريخ على بلدات محيط غزة في الدقائق الماضية، مشيرة إلى تفعيل إنذارات في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة بنى نعيم شرق الخليل جنوبى الضفة الغربية، وسط تجدد الغارات الإسرائيلية على أراض زراعية غرب مدينة خان يونس، وأدت الغارات الإسرائيلية إلى اندلاع حريق فى محل تجارى بميدان فلسطين وسط مدينة غزة.







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