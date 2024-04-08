اليوم السابع
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الإثنين، 08 أبريل 2024 06:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 9 عسكريين إسرائيليين فى معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الإثنين، 08 أبريل 2024 05:00 ص
إصابة 9 عسكريين إسرائيليين فى معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، إصابة 9 عسكريين فى المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية بحسب ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33175، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت فى بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى نحو 75886، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وأكدت المصادر الطبية أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر أدت إلى استشهاد 38 مواطنا، وإصابة 71 في القطاع خلال 24 ساعة .







الاحتلال الإسرائيلى

غزة

حرب غزة

فلسطين



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