إصابة 9 عسكريين إسرائيليين فى معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، إصابة 9 عسكريين فى المعارك الدائرة بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية بحسب ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33175، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت فى بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى نحو 75886، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وأكدت المصادر الطبية أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر أدت إلى استشهاد 38 مواطنا، وإصابة 71 في القطاع خلال 24 ساعة .