اليوم السابع
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الإثنين، 08 أبريل 2024 03:37 م
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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالشرقية

الإثنين، 08 أبريل 2024 03:33 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل أمام قرية الحصة بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول 8 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل أمام قرية الحصة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

 







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