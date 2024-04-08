إصابة عامل زراعى برش خرطوش بسبب خلافات الجيرة بالبلينا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج، عامل زراعى مصابا برش خرطوش بالفخذين والظهر، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد لإستكمال العلاج، وذلك على وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة المركز تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز البلينا بسبب خلافات الجوار وإصابة عامل برش خرطوش وتم نقله للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول المدعو السيد ج ا ح32 سنة عامل زراعى إلى مستشفى البلينا المركزى مصاباً " برش خرطوش بالفخذين والظهر " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة ومقيم بمركز البلينا.

وبسؤال المصاب عمر م ع ع - 19 سنة حاصل علي دبلوم تجارة، ونجل عمه عبد الله ا ع ع 18 سنة طالب ومقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزة الأول مما نجم عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم بإرشاد الأول وبمواجهتهما أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.