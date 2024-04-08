إزاى تتعامل مع الآثار الجانبية للعلاج الكيماوى؟.. من وحى مسلسل بدون سابق إنذار

كتبت فاطمة خليل

شهدت أحداث مسلسل بدون سابق إنذار للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، خضوع ابنهما عمر المريض بسرطان الدم للعلاج الكيماوى ومروره بالأعراض الجانبية المزعجة لهذا العلاج، لذا في هذا التقرير نتعرف على طرق للتعامل مع الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي من وحى مسلسل بدون سابق إنذار.

إزاي تتعامل مع الآثار الجانبية للعلاج الكيماوى؟.. من وحى مسلسل بدون سابق إنذار



وبحسب موقع ucsfhealth فإن العلاج الكيميائي هو تجربة فردية، حيث يواجه كل شخص العلاج الكيميائي بشكل مختلف، جسديًا ونفسياً.

يعاني كل شخص من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي بشكل مختلف، وتسبب أدوية العلاج الكيميائي المختلفة آثارًا جانبية مختلفة.



يشعر العديد من الأشخاص بحالة جيدة في الساعات القليلة الأولى بعد العلاج الكيميائي عادة، يحدث بعض التفاعل بعد حوالي أربع إلى ست ساعات. ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص لا يتفاعلون إلا بعد 12 أو حتى 24 إلى 48 ساعة من العلاج.



يعاني بعض الأشخاص من جميع الآثار الجانبية الموضحة أدناه تقريبًا، بينما لا يعاني البعض الآخر من أي آثار جانبية تقريبًا.

الدعم النفسى

يمكنك الاستعانة بأحد أفراد العائلة أو صديق أو شخص داعم لمرافقتك إلى جلسات العلاج الكيميائي نحن ندرك أن السرطان له تأثير عليك كشخص كامل، وكذلك على عائلتك وأحبائك.

بدرجات متفاوتة، يعاني جميع الأشخاص المصابين بالسرطان من تحديات التأقلم والتكيف مع هذه التغيرات الحياتية.

التعامل مع الحمى والعدوى

العلاج الكيميائي يقلل من عدد خلايا الدم البيضاء (WBCs) التي يصنعها جسمك يتم تصنيع خلايا الدم البيضاء في نخاع العظام وتساعد في مكافحة العدوى.

WBCs هي أحد أنواع خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى. غالبًا ما يحدد عدد WBCs ما إذا كنت ستتلقى العلاج الكيميائي في الموعد المحدد أم لا.



يمكن أن تكون الحمى التي تصل إلى 38.3 درجة مئوية أو أعلى، أو القشعريرة المصحوبة بحمى أو بدونها، علامة خطيرة على الإصابة بالعدوى.



يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا شعرت بهذه الأعراض، حتى لو كان ذلك ليلاً أو في عطلة نهاية الأسبوع.



من المرجح أن تحدث العدوى عندما يكون عدد WBCs منخفضًا. أنت أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية بعد حوالي سبعة إلى 12 يومًا من تلقي العلاج الكيميائي. تنجم معظم حالات العدوى البكتيرية عن عدم قدرة الجسم على محاربة البكتيريا الطبيعية الموجودة في الجهاز الهضمي أو الجلد.



لا تنتج الالتهابات البكتيرية عادةً عن التواجد في مكان مزدحم.



ومع ذلك، فإن الالتهابات الفيروسية مثل نزلات البرد والأنفلونزا شائعة وتنتقل بسهولة من أشخاص آخرين. لتقليل فرصة الإصابة بالعدوى، اغسل يديك بشكل متكرر وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص مريض خلال هذه الفترة.

نصائح عملية لعلاج الحمى والعدوى

إذا كنت تعاني من حمى تبلغ درجة حرارتها 38.3 درجة مئوية أو أعلى، مع أو بدون قشعريرة، فاتصل بطبيبك أو على الفور. إذا لم تتمكن من الوصول إلى طبيبك اذهب إلى المستشفى.

احتفظ بمقياس حرارة في منزلك وتعرف على كيفية قياس درجة حرارتك.

لا تأكل أو تشرب أو تدخن لمدة 10 دقائق قبل قياس درجة حرارتك.



اترك مقياس الحرارة تحت لسانك لمدة ثلاث دقائق. إذا كنت لا تزال غير متأكد من كيفية قياس درجة حرارتك، اسأل طبيبك.



غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمنع العدوى.



لا تتناول الأطعمة النيئة مثل السوشي والساشيمي أو مخفوق الحليب المصنوع من البيض النيئ، حتى تكمل العلاج الكيميائي وتعود أعداد الدم إلى مستويات كافية. الأطعمة النيئة قد تحمل البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى العدوى. تأكد من غسل الفواكه والخضروات جيدًا.



غسل اليدين وألواح التقطيع جيداً بعد تحضير الطعام.