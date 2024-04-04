اليوم السابع
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نصائح نفسية لبدء العلاج الكيماوى.. حالة حنان سليمان فى مسلسل مليحة

الخميس، 04 أبريل 2024 03:00 م
نصائح نفسية لبدء العلاج الكيماوى.. حالة حنان سليمان فى مسلسل مليحة مليحة
كتبت فاطمة ياسر

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شهدت أحداث  مسلسل مليحة  العديد من التطورات حيث ذهاب صالح (أشرف زكى) وزوجته نوال (حنان سليمان) إلى طبيب الأورام بالتحاليل والأشعة اللازمة، بعد شكه فى إصابتها بالسرطان، وبالفعل يخبرهم الطبيب أن الورم انتشر فى أكثر من مكان فى جسدها، ومن الضرورى أن تبدأ العلاج فورا للسيطرة على المرض، ولكنها  ترفض الخضوع للعلاج الكيمائية خوفا علي زوجها وبناتها ، وان تصبح حمل عليهم.


وحول ذلك يقدم اليوم السابع لقرائه العديد من النصائح النفسية لبدء العلاج الكيماوي بعد التأكد من الإصابة بالسرطان، وذلك وفقا لتصريح خاصة من الدكتورة صفاء عبد القادر استشاري الطب النفسي في كلية طب القصر العيني.


أكدت استشاري الطب النفسي، أن العلم بالإصابة بمرض السرطان يتسبب في التعرض للعديد من المشاكل النفسية، وخاصة عند تأكيد الأطباء بضرورة البدء في العلاج للسيطرة علي المرض.


وقدمت استشاري الطب النفسي بعض النصائح النفسية المهمة عند البدء في العلاج، ومنها:

-التنزه والخروج وبناء شبكة دعم


خلال مراحل العلاج يجب علي المريض التنزه والخروج، والانفتاح على الآخرين والتحدث والتعبير عن مشاعره فيمكن الخروج مع أسرته، أو أصدقائه، ودعم المريض نفسيا خلال هذه المرحلة يعد من أهم النصائح.


-التحدث مع الأطباء النفسيين


التعامل مع الأطباء النفسية خلال هذه المرحلة يعد من النصائح الجيدة التي تساهم بشكل كبير في مساعدة المريض علي التجاوز  من المشاعر السلبية مثل القلق والاكتئاب والتوتر.


-الدعم النفسي من قبل محاربين السرطان


التحدث مع المرضى الناجين من السرطان يعد من الحيل النفسية الرائعة التي تساعد مريض السرطان في الشعور بالراحة النفسية والطمائنينة، ولذا عليك الذهاب للمحاربين والجلوس والتعرف علي معانتهم.







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