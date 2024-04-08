إذا تعرضت للإصابة أثناء التمرين.. نصائح لضمان تمرين خالٍ من الأخطاء

كتبت إيناس البنا

هل تواجه إصابات بشكل متكرر أثناء التمرين أو ربما تتعب بسرعة كبيرة؟ قد يشير هذا إلى أنك قد ترتكب أخطاء أثناء اتباع نظام التمرين، فمن المهم التأكد من أن التدريبات الخاصة بك آمنة وفعالة وممتعة.

نصائح يجب اتباعها لضمان تمرين خال من الأخطاء

الإحماء بشكل صحيح

وفقًا لموقع very well health من المهم إحماء عضلاتك وإعداد جسمك للمجهود البدني قبل الغوص في نظام التمرين، الإحماء المناسب يزيد من تدفق الدم إلى عضلاتك، ويعزز المرونة، ويقلل من خطر الإصابة، يمكنك إضافة تمارين وحركات ديناميكية تحاكي التمارين التي ستؤديها أثناء التمرين.

زيادة الشدة تدريجيًا

يمكن أن تكون التمارين مرهقة وقد تؤدي إلى الإرهاق والإصابة إذا دفعت نفسك كثيرًا، لذلك، قم بزيادة شدة تمارينك تدريجيًا بمرور الوقت للسماح لجسمك بالتكيف والتقدم بأمان، يجب عليك الاستماع إلى إشارات جسمك وتجنب الضغط على الألم أو التعب بشكل مفرط.

أضف مجموعة متنوعة من التمرين

اتباع نفس خطة التمرين لا يصبح رتيبًا فحسب، بل قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالإفراط في الاستخدام، لحفاظ على تدريباتك مثيرة للاهتمام وتحدي جسمك، أضف مجموعة متنوعة من التمارين إلى روتينك، يمكنك المزج بين أنشطة القلب وتمارين القوة والمرونة لاستهداف مجموعات العضلات المختلفة ومنع الهضاب.

حافظ على رطوبتك

هل تعلم أن الترطيب المناسب ضروري لدعم وظائف الجسم أثناء التمرين وتعزيز الأداء الأمثل، الحفاظ على الترطيب أمرًا بالغ الأهمية للرياضيين المشاركين في الرياضات التنافسية، لأنه يؤثر بشكل كبير على الأداء والوقاية من الإصابات والتعافي.

اشرب الماء قبل وأثناء وبعد التدريبات للحفاظ على مستويات الترطيب وتعويض السوائل المفقودة من خلال العرق. انتبه إلى إشارات عطش جسمك وتجنب الانتظار حتى تشعر بالعطش لشرب الماء.

استمع إلى جسدك

أحد أهم جوانب نظام التمرين الناجح هو الاستماع إلى إشارات جسمك والاستجابة وفقًا لذلك إذا شعرت بألم أو عدم راحة أو تعب غير عادي أثناء التمرين، فتراجع خطوة إلى الوراء وقم بتقييم الموقف، فيمكن أن يؤدي الضغط على الألم إلى حدوث إصابات، لذا من الضروري معرفة متى يجب تعديل التمرين أو إيقافه لمنع الضرر.

السماح بالراحة والتعافي

الراحة والتعافي جزء لا يتجزأ من أي نظام تمرين فعال، يعد منح جسمك وقتًا للراحة وإصلاح نفسه بين التدريبات أمرًا ضروريًا لمنع الإفراط في التدريب وتعزيز نمو العضلات، اهدف إلى الحصول على يوم أو يومين من الراحة على الأقل في الأسبوع، وقم بدمج أنشطة التعافي النشطة مثل تمارين التمدد أو اليوغا أو المشي اللطيف للمساعدة في تعافي العضلات.