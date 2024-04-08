إجلاء 76 ألف مواطن في كازاخستان جراء الفيضانات

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أعلنت السلطات الكازاخستانية اليوم الإثنين أنها قامت بإجلاء أكثر من 76 ألف مواطن من مناطق متفرقة بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد.



وذكرت وكالة أنباء كازينفورم المحلية أنه منذ بداية موسم الفيضانات، تم إنقاذ أكثر من 76 ألف شخص، من بينهم حوالي 30 ألف طفل، في البلاد.



وأوضح كبير ضباط لجنة الدفاع المدني والوحدات العسكرية بوزارة حالات الطوارئ الكازاخية ييراسيل سايباش خلال مؤتمر صحفي إنه لا يزال 7703 أشخاص، منهم 3266 طفلاً، في ملاجئ مؤقتة، مضيفا أن جهود الإنقاذ جارية باستخدام طائرات وزارات الطوارئ والدفاع والحرس الوطني.



ويشارك في عمليات الإنقاذ ما يقرب من 16 ألف شخص وأكثر من ثلاثة آلاف مركبة وست طائرات.



وأضاف المتحدث أن الفيضانات غمرت حاليًا 3412 منزلًا خاصًا و421 ساحة فناء و1926 منزلًا في مناطق أتيراو وأكتوبي وأكمولا وكوستاناي وشرق كازاخستان وشمال كازاخستان.