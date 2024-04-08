أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر.. استقرار بعد هبوط الأسعار

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الدواجن فى مصر اليوم تسليم أرض المزرعة وكذلك للمستهلكين بعد هبوط على مدار الأسبوع الماضى، حيث يسجل الكيلو 85 إلى 86 جنيها بالمزرعة ويصل المستهلكين بين 95 إلى 97 جنيها، فى المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 89 حينها مقابل 94 جنيها.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن فى بيان سابق، أنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك فى الأسواق وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلى الجهات المعنية.

أما بالنسبة لأسعار البيض فى الأسواق اليوم، سجلت مستويات 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها وتصل للمستهلكين وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.