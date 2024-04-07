‫وزير الزراعة يبحث كيفية الاستفادة من البحث العلمى فى مكافحة الآفات الزراعية

كتبت أسماء نصار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لبحث كيفية الاستفادة من البحوث التطبيقية في مكافحة الآفات الزراعية مع الدكتور محمود هاشم أستاذ كيمياء الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية في مصر وذلك في إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمى.

أكد القصير أن الوزارة ترحب بالتعاون مع كافة المؤسسات العلمية والمراكز البحثية وذلك للاستفادة بمخرحات البحث العلمي التطبيقي في مجال الزراعة .

وقال القصير ان الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية وللباحثين المتميزين.

وأضاف القصير أنه في ظل محدودية الموارد الطبيعية خاصة من الأرض الصالحة للزراعة وكذلك المياه فإن البحث العلمى هو الحل السحرى لمواجهة التحديات والازمات وتعظيم أقصى استفادة من وحدتى الأرض والمياه لتحقيق الأمن الغذائى.

ووجه القصير بضرورة تسهيل الإجراءات للاستفادة من البحوث التطبيقية خاصة في مجال تسجيل الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور والمبيدات واللقاحات مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة حفاظا على صحة المواطنين مشيرا إلى أن مصر تحتاج الى تعاون وتضافر جهود كل أبنائها الباحثين سواء من الوزارة أو الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة.

ومن ناحيته استعرض الدكتور محمود هاشم

استاذ علوم الليزر كافة ابحاثه في مجال تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقه كيميائية وإمكانية الاستفادة بها في مكافحة الآفات الزراعية حيث يمتلك 4 براءات اختراع بنتائج تطبيقات حقلية لمكافحة الحشرات والافات الزراعية مسجلة في المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية واكاديمية البحث العلمى فى مصر .

كما تم مناقشته آفاق وتحديات تطبيق البحث الذي توصل إليه بشأن مكافحة ذبابة الفاكهة من خلال استخدام أشعة الشمس ومستخلصات الكلوروفيل النباتية.

ووجه القصير بتشكيل مجموعات عمل للوصول الي نتائج تطبيقيه للبحث في مجال مكافحة الآفات الحشرية كما وجه بسرعة إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والفنية والتجارب المطلوبة لتسجيل المبيد والتأكد من فاعليته ونتائجه قبل تسجيله.