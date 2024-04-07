وسائل إعلام إسرائيلية عن مسئول أمريكي: نحن أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة

كتب عبد الوهاب الجندى

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله: "نحن أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة"، مؤكدة، أن جميع الأطراف تظهر مرونة أكبر من ذي قبل في مفاوضات الرهائن ووقف إطلاق النار.

وقال المسئول لهيئة البث الإسرائيلية، إن "الاحتجاجات تؤثر على الضغوط بشأن صفقة الرهائن".



وقالت الإذاعة العبرية، إن "إسرائيل تفقد أدوات ضغط بارزة وحماس تريد التوصل إلى اتفاق"، موضحة أن الولايات المتحدة تضغط على جميع الأطراف بما فيها إسرائيل.



وتستضيف القاهرة، جولة مفاوضات جديدة ، لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما تم الاتفاق عليه حتى الآن بين الوسطاء.