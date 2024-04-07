وزارة الصحة: الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية يسبب الفشل الكلوى

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية يسبب الفشل الكلوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يتسبب فى زيادة مخاطر الوفاة وإطالة مدة المرض.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المضاد الحيوى لا يعالج الأمراض الفيروسية، وأن استخدامه لا بد أن يكون تحت إشراف طبى كامل.

وأضافت أن استخدام المضادات الحيوية بدون الحاجة إليها يجعل البكتيريا أكثر قوة وشراسة، ويزيد من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وتابعت: فى حالة الإصابة بالانفلونزا والحصول على مضاد حيوى سيكون تناوله بلا فائدة.

وتابعت: المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو لإيقاف نموها، وتستخدم المضادات الحيوية لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط.​

ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​