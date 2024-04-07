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وزارة التعليم: 24 أبريل آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات

الأحد، 07 أبريل 2024 04:10 م
وزارة التعليم: 24 أبريل آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه استكمالا للخطوات الخاصة بالإعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام الدراسي 2023 / 2024 ، وحفاظا على حسن سير الأعمال الخاصة بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة وتنفيذا للمواعيد المستهدفة للإنتهاء من هذه الأعمال، يتم إعلام مسئولي المدارس الفنية بكافة نوعيتها التابعة للمديريات التعليمية ، بأن آخر موعد لتقدم طلبة الدبلومات الفنية بالاستمارات الخاصة بآداء الامتحان للعام الدراسي 2023 / 2024 هو يوم الاربعاء الموافق 24 أبريل 2024 .

وشددت الوزارة فى خطاب لها على ضرورة التنبيه مشدددا بأنه لن يتم الاستثناء بعد انتهاء الموعد المحدد بعاليه حفاظا على حسن سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية وفقا للتوقيتات المحددة لها وبالصورة المرجوة منها.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024، تنطلق 25 مايو المقبل.

 

 







وزارة التربية والتعليم

اخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024




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